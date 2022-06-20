Жертв та руйнувань немає.

Російські окупанти вчили артилерійський обстріл громад Сумської облаті.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів", - сповістив голова ОВА.

За його інформацією, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.

Зокрема, окупанти скидають з дронів-камікадзе бомби. Крім того, з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл.

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину з мінометів. А днем раніше через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна мешканка. 1 будинок знищено і пошкоджено щонайменше 9 будинків та електроопору.

Вас також можуть зацікавити новини: