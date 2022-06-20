Російські окупанти вчили артилерійський обстріл громад Сумської облаті.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів", - сповістив голова ОВА.
За його інформацією, жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони.
Зокрема, окупанти скидають з дронів-камікадзе бомби. Крім того, з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл.
Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину з мінометів. А днем раніше через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна мешканка. 1 будинок знищено і пошкоджено щонайменше 9 будинків та електроопору.