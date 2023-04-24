Снаряди окупантів поцілили у приватний сектор, на подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків.

Сьогодні окупанти з артилерії обстріляли Шахтарське в Донецькій області, загинули двоє мирних жителів, ще одну людину поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли село Шахтарське Волноваського району.

"Снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків. Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупанти завдали 47 ракетних та авіаударів та здійснили 60 обстрілів з РСЗВ.

Ворог активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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