Зокрема, окупанти обстрілювали п'ять громад області.

Сьогодні упродовж дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 "прильотів" із самохідних артилерійських установок та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Під російським вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманьська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади. На щастя, без втрат", - зазначив він.

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Нагадаємо, голова Сумської ОВА розповів, чи є загроза повторного наступу окупантів на область. За його словами, на даний момент явної загрози немає, оскільки відсутнє накопичення ударних угруповань окупантів вздовж кордону.

Однак він зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння. За його даними, Сумщина обстрілюється на 10-15 кілометрів вглиб України, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури.

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