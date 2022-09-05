Через ворожий ракетний удар почалася сильна пожежа.

У понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетний удар по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області – було знищено нафтобазу та всі запаси палива, які там зберігалися.

Через ворожий обстріл сталася сильна пожежа, на місці працюють пожежники, йдеться на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці", – повідомили рятувальники.

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У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.

Супротивники також вдень з реактивної системи залпового вогню гатили, зокрема, по Апостоловому Криворізького району, загинула 85-річна жінка, а ще двоє жінок та чоловік були госпіталізовані. Стан постраждалих – важкий.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги обстрілювали різні об'єкти, зокрема, нафтобази.

Під ударом противника не раз опинялася Дніпропетровщина, були жертви і постраждалі.

Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін на початку вересня розповів, що через супротивників вже постраждали 5,5 тисяч цивільних, а 7 тис. – загинули.

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