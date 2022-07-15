На кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.
Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.
За його словами, на даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону.
"Є у них поодинокі, бродячі підрозділи, які пересуваються вздовж кордону і обстрілюють нашу територію. Періодично прибуває техніка до кордону Сумської області. Вони вивантажуються в прикордонних територіях Росії і далі слідують в бік Харківської, Луганської областей. Останнім часом все менше спостерігається таких подій", – повідомив Живицький.
Він зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння.
"Практично все прикордоння, починаючи від межі з Чернігівською областю і закінчуючи межею з Харківською областю. На 10-15 кілометрів в глиб України Сумщина обстрілюється, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури", – розповів очільник ОВА.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня росіяни обстрілювали громади Сумської області з РСЗВ і мінометів.