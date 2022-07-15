За його словами, на даний момент явної загрози немає, оскільки відсутнє накопичення ударних угруповань окупантів вздовж кордону.

На кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

За його словами, на даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону.

"Є у них поодинокі, бродячі підрозділи, які пересуваються вздовж кордону і обстрілюють нашу територію. Періодично прибуває техніка до кордону Сумської області. Вони вивантажуються в прикордонних територіях Росії і далі слідують в бік Харківської, Луганської областей. Останнім часом все менше спостерігається таких подій", – повідомив Живицький.

Він зазначив, що російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння.

"Практично все прикордоння, починаючи від межі з Чернігівською областю і закінчуючи межею з Харківською областю. На 10-15 кілометрів в глиб України Сумщина обстрілюється, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури", – розповів очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня росіяни обстрілювали громади Сумської області з РСЗВ і мінометів.

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