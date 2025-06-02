Вчорашня "Павутина" й інша операція повернули союзникам віру в Україну, каже президент.

Україна не хоче воювати та демонструвати свою силу, але демонструє, бо Росія не планує зупинятись. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив журналістам під час спілкування в ZOOM, коментуючи, зокрема, успішну операцію зі знищення стратегічної військової авіації РФ.

Глава держави зауважив, що Україна готувала ряд операцій і наразі вже продемонструвала свої спроможності, які говорять про те, що весь наратив росіян, який вони розповсюджують в Європі, і взагалі всюди, що вони в безпеці, що вони виграють цю війну - не працює.

"Вони не в безпеці. Я кажу про військові цілі. Вчора було 40 цілей - військових цілей, носіїв, які б’ють по нас або загрожують ударами. І які забрали багато життів українців. Я сьогодні бачив настрій "дев’ятки" плюс інших країн - всі вважають, що Україна ще раз продемонструвала, що не все залежить від кількості людей, яких Росія не жаліє і вбиває. Своїх же людей, своїх же громадян", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що раніше Україна провела іншу "сильну операцію", але не так була помічена, як "Павутина".

"Це різного рівня операції. Ця (по військових аеродромах) - історична. А до цього була операція - одноразово одночасно 400 дронів били по військовій техніці і було понад 40 видів різної техніки: артилерія, ППО, броньова техніка, танки були знищені на тимчасово окупованій території України. Це інша операція. Також дронова, але іншого характеру й іншого рівня", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що це операції саме по військових цілях на території росіян, на тимчасово окупованих територіях, звідки йдуть удари по Україні.

У такий спосіб, як сказав Зеленський, Україна говорить про те, що ми "не збираємось здаватися і не збираємось йти ні на які ультиматуми, але ми не хочемо воювати".

"Ми не хочемо демонструвати свою силу, а демонструємо, бо ворог не хоче зупинятись. І демонструємо ми її справедливо, по військових цілях. А також демонструємо не тільки російським агресорам, а всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, але почали сумніватись. Довіра українцям і віра в Україну повернулась. Вважаю, що результат операції дуже хороший", - прокоментував президент.

Він зазначив, що Україна доводить, що не від кількості війська все залежить, а від волі, від цінностей, від технологій і від допомоги партнерів, єдність яких дуже важлива.

"Вчора Україна провела операцію самостійно. Але ми постійно підкреслювали, що в нас є кілька операцій, проте в нас не вистачає обладнання, ми просимо внутрішнього фінансування", - додав Зеленський.

Українська спецоперація "Павутина": що відомо

Нагадаємо, Україна реалізувала одну з наймасштабніших таємних операцій війни, атакувавши російські аеродроми за допомогою дронів-камікадзе в рамках спецоперації під кодовою назвою "Павутина".

За словами представника української розвідки, який побажав залишитися анонімним, операція стала можливою завдяки унікальній схемі доставки дронів на територію ворога, пише The Washington Post.

Також очільник СБУ Василь Малюк розкрив деталі і результати спецоперації "Павутина", яка була реалізована 1 червня 2025 року.

Вона готувалася понад півроку. Україна здійснила дронові атаки по низці російських аеродромів у глибокому тилу РФ. Для цього FPV-дрони з вибухівкою були контрабандно ввезені до Росії, замасковані у вантажівках і під дахами будинків, а потім дистанційно запущені.

Наразі відомо, що українські дрони відпрацювали цілі на 4-х військових аеродромах РФ - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити Росію сісти за стіл переговорів.

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