Операція 'Павутина': Україна доставила рій дронів в РФ за унікальною схемою, - WP

Операцію щодо серії ударів по території Росії координував особисто президент Володимир Зеленський.

Україна реалізувала одну з наймасштабніших таємних операцій війни, атакувавши російські аеродроми за допомогою дронів-камікадзе в рамках спецоперації під кодовою назвою "Павутина". За словами представника української розвідки, який побажав залишитися анонімним, операція була можливою завдяки унікальній схемі доставки дронів на територію ворога, пише The Washington Post.

Згідно з даними, FPV-дрони, начинені вибухівкою, контрабандою доставлялися в Росію й ховалися у вантажівках та під дахами будівель. Після команди віддалено відкривалися спеціальні контейнери, звідки рій дронів вилітав атакувати аеродроми.

"Операцію готували понад 18 місяців під особистим керівництвом президента Зеленського", — заявив посадовець.

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Атаки могли знищити стратегічні літаки Ту-95 — носії крилатих ракет великої дальності — та А-50 — повітряні радари, які координують російську авіацію. Якщо ці дані підтвердяться, це буде один із найсерйозніших ударів по спроможностях російських ВПС з початку війни.

Оприлюднені відео українських спецслужб демонструють вибухи та пожежі на одному з російських аеродромів, а також ураження літаків.

Операція "Павутина" - що відомо

Операція "Павутина" — це масштабна спецоперація СБУ та ГУР, реалізована 1 червня 2025 року, в ході якої Україна завдала ударів дронами по щонайменше п’яти російських аеродромах у глибокому тилу РФ. Для цього FPV-дрони з вибухівкою були контрабандно ввезені до Росії, замасковані у вантажівках і під дахами будинків, а потім дистанційно запущені.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити Росію погодитися на справжню дипломатію.

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