Подробиці пакету військової допомоги будуть оголошені вже після його схвалення.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон готує надання Україні систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це Салліван заявив на полях саміту "Великої сімки" у Німеччині, передає Європейська правда.

"Можу підтвердити, що ми справді готуємось затвердити пакет (допомоги), до якого входять сучасні засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

Чиновник додав, що подробиці пакету військової допомоги будуть оголошені вже після його схвалення, яке має відбутися вже цього тижня.

"Цього тижня, як сказав президент (США Джо Байден) своїм колегам з "Великої сімки" та Володимиру Зеленському, ми маємо намір затвердити пакет, до якого входитимуть сучасні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, а також інші вкрай необхідні засоби, зокрема артилерійські снаряди й системи контрбатарейної боротьби", – додав Салліван.

Він також наголосив, що США намагаються "підлаштувати свою військову допомогу до конкретних і негайних потреб українців на полі бою в даний час".

Як повідомляв УНІАН, 23 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія не зможе зірвати ланцюжок поставок зброї Україні, навіть якщо відстежить і атакує окремі партії.

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