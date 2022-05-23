За його словами, США вдалося створити стійкий ланцюжок поставок.

У Білому домі заявили, що Росія не зможе зірвати ланцюжок поставок зброї Україні, навіть якщо відстежить і атакує окремі партії.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ході брифінг.

"У нас є те, що ми вважаємо диверсифікованим і стійким ланцюжком поставок зброї в Україну. Таким чином, навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть вразити будь-який вантаж на землі в Україні, зі стратегічної точки зору це не призведе до принципового зриву наданої нами військової допомоги", - сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині анонсували поставки летальної зброї Україні.

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