За його словами, результат цих процесів видно на полі бою.

У Білому домі заявили, що Путін має безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США зволікає з ухваленням допомоги для України.

"Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає йому (Путіну – УНІАН) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою", - сказав радник Білого дому Джон Кірбі, цитує "Укрінформ"

Чиновник також наголосив, що Кремль "безсумнівно використовує" нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні. Після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.

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За словами Кірбі, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували. У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити пакет допомоги.

Допомога від США - останні новини

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроект з 60 млрд доларів допомоги Україні, але Джонсон не виніс його на голосування у Палаті представників. Спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до спікера Палати представників Джонсона із закликом винести документ на розгляд.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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