Чеська Республіка виступатиме як посередник між урядами, готовими фінансувати купівлю боєприпасів, які потім буде відправлено в Україну.

Союзники України майже зібрали всі кошти на 800 000 артилерійських снарядів. Снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів.

Як зазначає Bloomberg, точні терміни залежатимуть від контрактів і графіків поставок.

Чеська Республіка виступатиме як посередник між урядами, готовими фінансувати купівлю боєприпасів, які потім будуть відправлені в Україну. Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна визначила 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можуть бути поставлені протягом декількох тижнів, якщо будуть виділені гроші.

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Боєприпаси для України - деталі

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція підтримують план Чехії щодо закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, а Польща висловила зацікавленість. Очікується, що цього тижня відбудеться окреме обговорення деталей, у якому візьмуть участь міністри оборони та закордонних справ країн ЄС.

Німеччина вирішила приєднатися до ініціативи Чехії, яка передбачає закупівлю 800 000 боєприпасів для України. Про це в Берліні заявив представник німецького уряду Штеффен Хебештрай.

За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 000 снарядів на місяць, щоб продовжувати боротьбу. Середньодобове використання снарядів у російських військах може в три-п'ять разів перевищувати можливості українських військ.

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