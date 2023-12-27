Серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже $5 млн кожен.

З початку 2023 року співробітники Служби безпеки Україні ліквідували понад півтисячі російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.

Як повідомив прес-центр СБУ, спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах. Зазначається, що серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен.

"Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута. Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів.

Втрати РФ в Україні

За тиждень, з 18 по 24 грудня, знищено понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, знищено 927 одиниць озброєння та військової техніки ворога: 119 танків, 196 бойових броньованих машин, 177 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 2 установки ППО, 256 одиниць автотехніки, 35 одиниць спецтехніки.

Крім цього, нашими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.

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