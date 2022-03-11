Він наголошує, що у білорусів є шанс вписати у свою історію славну сторінку - перейти на бік України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до білорусів через російську провокацію проти них.

Про це йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

"Шановні білоруси!.. Україна не мала і не має жодного наміру вести проти дружнього білоруського народу, як і будь-якого іншого, агресивні дії. Ми, українці, мирний народ, який стоїть за свої землі. І нікому не дамо тут панувати. Натомість руський "братський" для вас народ вчинив з вами зовсім не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території - злочинний план Путіна, у якому, як він планував собі, ви - шахматні пішаки", - наголосив спікер.

Він підкреслив, що російські війська почали бомбардувати білоруські території, аби звинуватити в цьому Україну.

"РФ намагається втягнути вас у війну з нами. Але! У вас все ще є шанс вписати у свою історію славну сторінку - перейти на бік України. Тому питання фактично стоїть "або-або". Або ви, виконуючи волю Путіна-Лукашенка, безславно загинете, або станете на бік наших народів та фактично (станете - УНІАН) національними героями Білорусі і України. Вибір за вами", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав білорусів не дати Росії втягнути себе у війну проти України.