Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіаудари по території РБ.

Російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Ворог атакував білоруську територію на кордоні з Україною. Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Згодом командування Повітряних сил ЗСУ оновило повідомлення. За їх даними, є також інформація про обстріл окупантами н.п. Бухлічі та Верхній Теребеж у Білорусі.

Крім того на Волині бомби з російських літаків упали не лише на білоруську територію, а й українську. Ці фото зроблено українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю.

Як наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, авіаудар по Білорусі – свідомий терористичний акт кремля. Путіну неважливо кого вбивати – українців, росіян, білорусів, будь-яку націю.

"Чергова брутальна брехлива провокація. Уявляю, яке виття сьогодні буде на російських пропагандистських каналах. Не здивуюсь, якщо лукашенко звернеться до Путіна з пропозицією допомогти йому вбивати українців. Тож звертаюся до всіх білорусів. Це не ваша війна! Це провокація росіян. Україна немає жодного відношення до цього. За даними командування повітряних сил ЗСУ російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця в Білорусі, зайшли в наш повітряний простір, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані в Білорусі", - зазначив Ткаченко.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович наголосив, що попри те, що Росія обстріляла білоруське село, щоб втягнути у війну ще одну країну, високоймовірним є те, що самі війська відмовляться від активних бойових дій.

Як зазначає Арестович, Білорусь вже давно задіяна у війні проти України. Проте він висловив сподівання, що тамтешні війська зроблять усе неообхідне, щоб уникнути участі в активних бойових діях.

"Серед білоруських військових є принципова позиція не брати участь в бойових діях проти України. Навіть якщо Лукашенко буде їх штовхати, я думаю, що вони зроблять усе, щоб уникнути цього сценарію", – зазначив Арестович.

Водночас Арестович вважає, що навіть якщо військові із Білорусі зайдуть на територію України, не виключено, що більшість з них перейде на наш бік.

"Не дайте себе втягнути у цю війну. Вона вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських військових. Не треба вам потрапляти до їх числа. Це не потрібно Білорусі. Повірте", - додав він.

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