В Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Генеральний секретар Альянсу сказав, що країни-члени мають відповідальність, аби унеможливити загострення війни Росії за межами України.

"Оскільки це буде навіть ще небезпечніше, спустошливіше, і спричинить ще більші людські страждання. Тож, ми чітко дали зрозуміти, що ми не збираємося заходити в Україну, ні по суходолу, ні через український повітряний простір. І звичайно, єдиний спосіб, щоби впровадити безпольотну зону, це відправити бойові літаки НАТО у повітряний простір України і тоді запровадити цю безпольотну зону шляхом збиття російських літаків", - наголосив Столтенберг.

"Ми розуміємо відчай, але ми також віримо, що якщо ми це зробимо, це у підсумку може призвести до повномасштабної війни у Європі із залученням великої кількості країн і призведе до набагато більших людських страждань. Це причина, чому ми ухвалили це болісне рішення, щоб застосувати важкі санкції, надати значну підтримку, посилити підтримку, але водночас без залучення сил НАТО безпосередньо у конфлікт в Україні, ні на суходолі, ні у повітряному просторі", - наголосив Столтенберг.

Закриття неба над Україною

1 березня президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Російської Федерації про намір завдати удару по будівлі Служби безпеки України в Києві, закликаючи міжнародних партнерів закрити небо над Україною. Секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що закрите небо – це гарантія безпеки українців.

3 березня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту ввести безпольотну зону над територією України і ввести миротворчі сили. Петиція про закриття неба над Україною зібравши вже більш як 1 мільйона голосів.

У Білому домі зазначали, що введення США безпілотної зони в небі України - "не найкраща ідея", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією. 3 березня прес-секретарка Білого дому Джен Псакі повторила, що президент США Джо Байден не буде її створювати.

"Причина, чому це не був крок, на який президент був готовий піти... Тому, що заборонена для польотів зона вимагає забезпечення. Для цього, по суті, знадобиться, щоб американські військові збивали російські літаки і спонукали до потенційної прямої війни з Росією. Саме той крок, якого ми хочемо уникнути", - сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція союзників йому незрозуміла.

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо ви не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні полетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і будемо чекати цього моменту", - заявив Зеленський.

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