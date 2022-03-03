Закриття неба над нашою країною дозволить убезпечити нас від російської авіації.

Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже понад 1 мільйон підписів.

Про це повідомляє Телеграм-канал Верховної Ради.

"Ми це зробили!!! Наше інформаційне військо, ви – найкращі!", - йдеться у дописі.

Петиція розміщена на сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу. Згідно з регламентом, прохання такої кількості людей буде розглянуто керівництвом НАТО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що закрите небо – це гарантія безпеки українців.

У Білому наголошували, що введення США безпілотної зони в небі України - "не найкраща ідея", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.