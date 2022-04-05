Генсек наголосив, що такої жорстокості, масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Усі факти звірств російських військових у Бучі та інших містах України має бути встановлено, а всіх відповідальних за їх скоєння має бути притягнуто до відповідальності.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі побачили жахливі зображення вбитих мирних жителів у Бучі та інших містах, які були під контролем російських військових... Це нестерпна жорстокість, якої Європа не бачила багато десятиліть. Націлювання та вбивства мирних жителів - це воєнний злочин. Усі факти має бути встановлено, а всіх відповідальних за ці звірства має бути притягнуто до відповідальності", - сказав Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у вівторок.

Генсек наголосив, що такої жорстокості, масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Це надзвичайно серйозно, жахливо і приносить страждання українському народу, але це також небезпечно для всіх нас. Ми бачимо природу війни президента Путіна, відсутність у нього поваги до верховенства права, міжнародних правил та основних прав людини, зокрема права на життя у всіх тих, хто був убитий у цьому конфлікті", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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