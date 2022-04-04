Офіс генпрокурора отримав понад 7 тисяч звернень про військові злочини Росії

Офіс генерального прокурора отримав можливість фіксувати злочини з боку російських військ у Київській області. Найскладніша ситуація в плані людських жертв спостерігається в Бородянці.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила в ефірі телемарафону.

"Насправді по людях, найгірша ситуація по жертвам - в Бородянці. Ця історія ... я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є про що говорити. Але не потрібно забувати і про інші регіони, які завдяки нашим ЗСУ звільнені - Сумщина, Чернігівська область... ми бачимо ті жертви... " - сказала Венедиктова.

Відомство, за словами генпрокурора, вже відпрацьовує інциденти, що сталися в Ірпені, Бучі та Ворзелі. Прокурори працюють разом з військовослужбовцями, військовими юристами та Службою безпеки України.

Станом на 4 квітня офіс генпрокурора отримав понад 7 тисяч звернень про військові злочини Росії.

Звірства армії РФ у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ВСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати ґвалтували, знущалися і катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники і мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Разом з тим Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних жителів захоплених РФ українських міст.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає "провокацією". На думку Кремля, зазначені злочини скоїли "неонацисти".

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Оприлюднена інформація про звірства РФ в Україні спонукала Євросоюз переглянути своє ставлення до ембарго на енергоресурси з країни-агресора. А польський президент Анджей Дуда закликав надати ЗСУ більше зброї.

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