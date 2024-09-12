Росія користується тим, що її стартегічні цілі захищені від ударів з боку ЗСУ.

Західні партнери досі не надали Україні дозволу на удари далекобійними західними ракетами вглиб території Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанаусом Науседою в Києві.

Зеленський відповів на питання, чи дозволили США і Велика Британія бити далекобійною зброєю по військовим цілям на території РФ.

"Я так вважаю: якщо можна застосовувати відповідну зброю - ви бачите її результат у ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях або на території Російської Федерації. Я, на сьогодні, не бачу результатів дій відповідної зброї", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Глава держави відзначив, що вчорашня зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі була дуже серйозною.

"Україна щодо далекобійності на цій зустрічі була дуже підготовленою, дуже переконливою і дуже детальною. І це важливо, що наші партнери ці деталі і сигнали від мене особисто сприймали", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що треба бути відвертими у питанні отримання дозволу на застосування далекобійного озброєння західного виробницта для ураження військових цілей на російській території.

"Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, про яку ви кажете, яка, до речі, є досі з великим дефіцитом у нас, можливості її використання по військових цілях на території Російської Федерації... затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", - наголосив Зеленський.

Захід обмежує використання наданих Україні ракет

Як писав УНІАН, адміністрація президента США Джо Байдена, очевидно, взяла курс на максимальне стримування російсько-української війни у її поточних масштабах і недопущення її розростання. Однак ця стратегія породжує нові небезпекі і ризики, а також коштує Україні великих додаткових втрат, пише Foreign Policy.

Зокрема Росія отримала можливість виправити допущені помилки і навчитися воювати значно ефективніше. Натомість Україна зазнає тяжких втрат, яких можна було б уникнути.

Вас також можуть зацікавити новини: