Попередньо встановлено, що інцидент стався під час спроби викрасти метал з території багатостраждального заводу.

Росіяни влаштували стрілянину на знищеному заводі "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", внаслідок інциденту на території заводу так званий поліцейський випадково вистрілив у голову чоловікові. Потерпілий впав у кому.

Інцидент стався пізно ввечері 13 листопада. Четверо уродженців Чечні та Інгушетії проникли на територію "Азовсталі". Вони, ймовірно, хотіли вкрасти металобрухт. У цей момент їх помітив поліцейський патруль.

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"Непрохані гості зробили невдалу спробу втекти, але поліцейські зупинили їх запобіжними пострілами у повітря. Троє з чоловіків - Батаєв, Барахоєв, і Батукаєв не стали чинити опору і лягли на землю. Однак ще один їхній товариш на прізвище Скієв вирішив так просто не здаватися. Він дістав канцелярський ніж і напав на поліцейських. Під час бійки з нападником співробітник МВС випадково вистрілив. Куля влучила в голову Скієва", - пише канал.

За даними каналу, пораненого чоловіка доправили до лікарні, де йому діагностували мозкову кому. Слідчий комітет проводить перевірку: за попередніми даними, поліцейські не перебували у стані алкогольного сп'яніння та серйозних ушкоджень не отримали.

Ситуація в Маріуполі та на "Азовсталі" - що відомо

На початку квітня Андрющенко повідомив, що росіяни готуються оборонятися. За його словами, окупанти укріплють мости, заводи "Азовсталь" та Ілліча, а також територію порту. Крім того, загарбники в Маріуполі розглядали варіант мобілізації студентів для війни з Україною.

Також окупанти почали розчистку біля зруйнованої "Азовсталі" для будівництва укріплень.

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