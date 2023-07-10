Штати не брали участі у цих переговорах.

США не знають мотиви президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у рішенні відпустити в Україну командирів "Азова" та 36-ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли "Азовсталь",

Про це на брифінгу повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван. За його словами, відповідне питання потрібно ставити особисто Ердогану.

Салліван додав, що український народ радісно та емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріуполя. Водночас самі американці не брали участі у цих переговорах.

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"Ми не брали участі в цьому і не в змозі насправді коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим", — заявив Салліван.

Повернення захисників "Азовсталі" з Туреччини

У вересні 2022 року під час одного з обмінів було звільнено п'ятьох українських командирів: Денис Прокопенко "Редис" з "Азова", Сергій Волинський "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар та Олег Хоменко з "Азова", Денис Шлега з Нацгвардії України. Їх обміняли на 55 російських військовополонених. Однак, згідно з домовленостями, всі п'ятеро повинні були знаходитися в Туреччині до кінця війни.

8 липня, прес-служба президента Володимира Зеленського повідомила про їхнє повернення з Туреччини в Україну.

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей. За його словами, Москву ніхто не ставив до відома про передачу Україні захисників "Азовсталі".

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