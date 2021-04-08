За даними розслідувачів, табір знаходиться на відстані близько 170 км від українського кордону.

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону у Воронезькій області Росії новий польовий табір російської армії.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна розказав керівникCIT Руслан Левієв.

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Як повідомляється, за допомогою відеозаписів місцевих мешканців розслідувачі знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі й вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, у тому числі танки.

За словами Левієва, це новий табір, що формується в останні дні. Але він вже достатньо великий. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою.

"Також на відео ми бачимо наметове містечко і навіть є польовий шпиталь - намети зі знаком медичної служби - і кухня. Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська", - каже експерт.

За даними Левієва, табір знаходиться на відстані близько 170 км від українського кордону. "Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу", - прокоментував він.

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Автор: Катерина Лиманська