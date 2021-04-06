Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо загострення ситуації на Донбасі та підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови.

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Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

«За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 23 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України», – зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Президент подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.

Крім того, він наголосив на важливості питання щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

«Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів», – сказав Зеленський.

Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Леся Лещенко