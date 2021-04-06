Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо загострення ситуації на Донбасі та підтримку євроатлантичної інтеграції України.
Як повідомили у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови.
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Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.
«За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 23 – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України», – зазначив Зеленський.
Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.
Президент подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.
Крім того, він наголосив на важливості питання щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
«Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів», – сказав Зеленський.
Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.
Стягування військ Росії до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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