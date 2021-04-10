При цьому Таран наголосив, що Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій.

Міністр оборони Андрій Таран вважає, що РФ нарощує свої війська біля українського кордону та в окупованому Криму з метою посилення тиску на Україну і демонстрації готовності до застосування сили.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій Управлінням інформації та преси Міністерства оборони України.

За словами Тарана, російські пропагандисти розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України і підготовку до якогось наступу.

Читайте такожДжерела Reuters про стягування військ РФ до кордону України: демонстрація сили

«Мілітаризація» інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій та відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.

При цьому міністр висловив думку, що справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі, та демонстрація, у тому числі — провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України.

«Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку», - додав Таран.

На його думку, приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки на Донбасі, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи «новообращенных» громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.

При цьому Таран наголосив, що Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій.

«Україна — миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації. Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь «братньої любові» Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України», - сказав він.

За словами Тарана, спільні зусилля військових та дипломатів в Україні та на міжнародній арені вже не перший рік стримують РФ від повномасштабних бойових дій, проте, події останніх двох тижнів чітко демонструють, що ці зусилля необхідно збільшувати.

«Насамперед це стосується посилення санкційного режиму проти Російської Федерації, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах із засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу в цілому», - зазначив міністр.

За його словами, РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти.

«Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема, країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі», - переконаний міністр оборони.

Він нагадав, що за останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, що було засвідчено наданням країні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями влітку минулого року.

«Головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році. Це є першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва для зміцнення обороноздатності нашої держави. Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО», - підсумував Таран.

Загострення ситуації на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва