РФ запустила нову партію аналогів Starlink: Флеш відповів, коли вони стануть загрозою

Росія запускає ці супутники, щоб у майбутньому використовувати їх у військових цілях.

Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінків". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників.

Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій, позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. "Варто зауважити, що супутники ще не зайняли своїх місць у орбітальному угрупованні, але можуть зробити це швидко", - сказав він.

За словами Флеша, щоб почати використовувати угруповання "Расвет" у військових цілях, росіянам потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників.

Відео дня

Для порівняння він навів приклади, що SpaceX зараз має понад 15 тис. супутників, One Web - 600–700, Amazon Leo - 400-500 (план до 4000).

Системи зв’язку "Рассвет": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Росії планують розгорнути ці угруповання низькоорбітальних супутників для керування "важкими дронами". Перші три супутники угруповання вивели на орбіту з космодрому "Восточний" у 2023 році. Апарати призначалися для тестів: за їх роботою перевіряли передачу даних, стійкість зв’язку та поведінку апаратів на орбіті.

У травні 2024 року з космодрому "Плесецк" запустили ще три супутники. Ці апарати були більшими за попередні, ставши повноцінними прототипами серійних виробів. Зокрема, на них відтестували обладнання супутникового зв’язку з підтримкою стандарту 5G NTN (non-terrestrial network), а також лазерні канали зв’язку між супутниками.

23 березня 2026 року "Бюро 1440" повідомило про виведення на орбіту 16 супутників, які стануть основою майбутньої системи зв’язку "Рассвет". Їх запускають із затримкою приблизно на три місяці через проблеми з виробництвом. Усього проєкт передбачає розгортання 156 апаратів цього року, ще 292 у наступному році та 318 у 2028 році.

Вас також можуть зацікавити новини: