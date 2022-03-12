Мешканку Сєвєродонецька та її дітей госпіталізували.

На Луганщині під обстріл окупантів потрапили дітки-близнюки та їх матір. Російські загарбники не припиняють спроби прорватися до Сєвєродонецька, від такого "руського миру" страждають мирні жителі.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі! Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей????!!! Нічого святого!!! окупанти вбивають українців. Звірі...", - написав він.

Також Гайдай додав, що лікарі Луганщини нині працюють на межі людських сил. Як можна побачити на фото, постраждалих від "руського миру" дуже багато.

Проте окупанти не зупиняються. Як повідомив Гайдай, сьогодні, 12 березня, також був ворожий "приліт" у лікарню Сєвєродонецька.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині окупанти записали фейкове відео на підтримку Путіна, вони працювали по "методичці". У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, подякували РФ за "визволення".

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