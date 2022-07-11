У підсумку "трофейний" автомобіль дістався "голові поліції".

Російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області. Пізніше росіяни ділять вкрадене між собою.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Військовослужбовці РФ і працівники ФСБ конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Як розповів у перехопленній телефонній розмові один із загарбників, у підсумку "трофей" дістався новму "голові поліції" в одному з населених пунктів регіону.

"Знайшли машину викрадену! А що в результаті? Фейси (ФСБ-шники) забрали! Оху*вші ж, бл*дь! "Це ми спиз*или її!" І ти нічого не зробиш їм... Вона для людини, яку завтра начальником поліції ставитимуть ... А якого х*я ти на сп*здженій тачці їздиш?.. Начальник поліції, бл*д?" – жаліється один з окупантів.

Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, зараз така анархія і буде, на*уй!".

В одному з нещодавніх перехоплень СБУ мовиться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.

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