Він і гармата, яка теж колись була пам'ятником, мають "принести користь".

Уманська міськрада одноголосно ухвалила рішення про передачу в користування воїнам Національної гвардії України радянського танка Т-34 та гармати, що раніше були пам'ятниками.

Їх зняли відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та національно-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Переконана, техніка принесе користь нашим воїнам-захисникам. Дякую всім присутнім депутатам за одноголосну підтримку! Працюємо на Перемогу та підтримку ЗСУ!", - пише міська голова Умані Ірина Плетньова у Facebook.

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Інші новини про танк Т-34

Раніше УНІАН повідомляв про висміювання трухлявої величі Росії, коли на парад у Москві приїхав тільки старий Т-34. "Дійсно весело, що Т-14 "Армата" виявився не тільки занадто дорогим для використання в Україні, а й не існує в досить великій кількості, щоб пережити виснаження Параду Перемоги в Москві", - написав OSINT-аналітик Олівер Александер.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов теж іронічно коментував використання Т-34 Росією. "Парад 9 травня в Москві я б охарактеризував одним питанням: а де російське військо? Війська-то не залишилося. Навіть я такого не очікував", - заявив він.

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