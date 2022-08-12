Надходить і непідтверджена інформація, що в результаті вибухів в Зябрівці є постраждалі.

В Білорусі на аеродромі в Зябрівці можливо був знищений танк Т-72, РПН 92н6е і боєприпаси.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" отримала відомості, що в результаті сьогоднішніх спалахів/вибухів на аеродромі "Зябровка" можливо був знищений ряд техніки, яка дислокувалася на військовому аеродромі і поруч з ним.

"Згідно поки непідтвердженими даними, вночі сталося загоряння танка Т-72 і здетонував боєкомплект, знищивши близько 10 боєприпасів. Підтвердженням цієї інформації є факт, що сьогодні вдень в районі 11:00 в напрямку Зябровки було помічено рух МАЗу ЗС РБ з написом "розмінування", - йдеться в повідомленні групи.

Крім цього, онлайн-журнал Defence Blog з посиланням на своє джерело в розвідці повідомив, що вночі в Зябровці вибухнув російський радіолокатор підсвітки і наведення (РПН) 92н6е.

"У свою чергу це означає, що якщо інформація достовірна, то як мінімум частина з дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними, тому що РПН є частиною комплексу ЗРК. Так як саме РПН виявляє ціль і бере її на супровід, тобто дозволяє зрозуміти, куди взагалі стріляти ракетою. Крім того, надходить і непідтверджена інформація, що в результаті вибухів в Зябрівці є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ натякнули, хто влаштував вибухи на аеродромі "Зябровка" в Білорусі.

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