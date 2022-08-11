Свої послуги вони оцінювали в 100 тис. грн.

На Чернігівщині правоохоронці затримали двох братів, які організували незаконне переправлення громадян через державний кордон України.

Як повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі, двоє братів у період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою, організували на території Чернігівської області незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 10 серпня, незаконно переправляючи чернігівця у Білорусь, брати надали чоловіку гумовий човен для перетину річки, по якій проходить лінія державного кордону України. Після цього відвезли громадянина до ділянки прикордонної території Чернігівського району області на відстань 25 м до лінії державного кордону України, а також проінструктували щодо умов незаконного перетинання кордону. За організацію незаконного переправлення один зі зловмисників отримав грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Того ж дня його затримано. Слідчі та прокурори готують процесуальні документи для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а також з метою обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Чернігівщині знайшли одразу дві схованки окупантів.

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