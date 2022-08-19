В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На півдні росіяни обстрілюють населені пункти з танків, артилерії та літаків.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Раніше стало відомо, що на півдні України російські окупанти активізували авіаційні та ракетні атаки по позиціях українських захисників. Російські окупанти, ймовірно, не мають ресурсів для наступу в Херсонській області, тому що зараз вони намагаються йти вперед на Донбасі.

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