Наголосимо, польський уряд підтримує Україну з перших днів війни.

Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Посилаючись на повідомлення прем'єра Матеуша Моравецького щодо військової допомоги українській стороні, вона вже перевищила 7 мільярдів злотих (1,5 млрд євро)", - наголосив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Наголошується, що Польща надала Україні достатню кількість танків для формування двох танкових бригад - це понад 200 одиниць Т-72.

Ці поставки не включають військову допомогу на 1,6 млрд доларів, до яких увійшли самохідні гаубиці "Гвоздика" і реактивні установки "Град".

Варшава до цього також надала ракети класу "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 і Су-27, дрони виробництва WB Electronics, ПЗРК "Піорун" і велику кількість боєприпасів.

Видання зазначає, що на озброєнні в Польщі налічувалося майже 400 танків Т-72. У 2019 році частина з них була модернізована, проте Україні передаються ті машини, які не встигли пройти доопрацювання.

Зазначимо, танки Т-72 Україні також передала Чехія та Словенія.

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