Це вдвічі більше, ніж Іспанія будь-коли відправляла іншій країні, а також більше за попередній вантаж для України.

Іспанія відправила Україні нову партію військової допомоги, яка містить 200 тонн боєприпасів, військові матеріали, вантажівки та броньовані машини.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на брифінгу після спільної з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Хочу оголосити, що новий вантаж зброї відправлений до України - іспанський корабель "Ізабель", який сьогодні відбув з іспанського порту до Польщі, везе 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів, 30 вантажівок, завантажених військовими матеріалами, і 20 бронемашин", - сказав Санчес.

Він додав, що це вдвічі більше, ніж Іспанія будь-коли відправляла іншій країні, а також більше за попередній вантаж для України.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - наголосив прем’єр-міністр Іспанії.

Як повідомлялося, Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.

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