Танк героя підірвався на міні.

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і вижив.

Про це повідомили в Роздільнянській міській територіальній громаді.

Зазначається, що механіка танка Т-64, боєць 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу було поранено на півдні України. У день події він вже вдруге заходив в розбите окупантами селище, і його танк підірвався на міні.

"Він згадує, як отямився, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваного танка і що потрібно терміново забиратися геть. Він зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги і скотитися з неї. Пролунали чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожого танка, що наближався все ближче і ближче", - розповіли в громаді.

Чоловік зміг заритися в землю, і вороги його не помітили, але відразу почався наступний бій, і важко поранений танкіст майже добу провів під вогнем противника. Потім, з перебитими ногами, подолав поповзом близько 6 км. Опинившись на узвишші, боєць зміг додзвонитися товаришам по службі, які вважали його загиблим. Побратими встигли врятувати танкіста.

За прогнозами медиків, він зможе ходити не раніше, ніж через півроку.

Раніше киянин, якого разом з машиною переїхали окупанти, розповів про пережите.

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