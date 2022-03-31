Зараз він заручився підтримкою юристів і збирає докази для суду в Гаазі.

На другий день повномасштабного вторгнення РФ у Києві на Оболоні окупанти переїхали чоловіка всередині автомобіля. Він вижив, повернувся додому і розповів про те, що трапилося 25 лютого.

Як повідомила ТСН у своєму свіжому сюжеті, чоловіка звати Леонід Михайлович.

Його нещодавно виписали з лікарні, проте лікарі забороняють підніматися і ходити ще два місяці. На відео ТСН він показує фотографії машини, яка перетворилася на "кабріолет", як жартує сам Леонід Михайлович.

Вранці 25 лютого чоловік виїхав на столичній Оболоні на заправку, а також планував заїхати за хлібом. Додому йому залишалося півтора кілометра.

"Він [російський солдат] зі своєї смуги різко вліво пішов, і пішов відразу на таран. Я вже почав гальмувати, вискочив на бордюр, думав проскочити — місце залишалося. Але він все одно мене зачепив, вдарив в ліву сторону. А потім відкотився і почав знову давити. Вже не пам'ятаю, скільки він там [проїхався], два-три рази", — розповів Леонід Михайлович.

З машини Леоніда Михайловича звільняли перехожі. Небайдужі кияни також викликали рятувальників та медиків. За оперативну допомогу чоловік подякував людям на відео.

У лікарні Леонід Михайлович провів місяць. Перші два тижні — в реанімації під кисневою маскою. У потерпілого були забиті легені і ребра, а також зламані ліві рука і нога. Зараз Леонід Михайлович з посмішкою на обличчі каже, що в порівнянні з минулими днями, відчуває себе нормально. Однак рука і нога як і раніше болять.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: