На другий день повномасштабного вторгнення РФ у Києві на Оболоні окупанти переїхали чоловіка всередині автомобіля. Він вижив, повернувся додому і розповів про те, що трапилося 25 лютого.
Як повідомила ТСН у своєму свіжому сюжеті, чоловіка звати Леонід Михайлович.
Його нещодавно виписали з лікарні, проте лікарі забороняють підніматися і ходити ще два місяці. На відео ТСН він показує фотографії машини, яка перетворилася на "кабріолет", як жартує сам Леонід Михайлович.
Вранці 25 лютого чоловік виїхав на столичній Оболоні на заправку, а також планував заїхати за хлібом. Додому йому залишалося півтора кілометра.
"Він [російський солдат] зі своєї смуги різко вліво пішов, і пішов відразу на таран. Я вже почав гальмувати, вискочив на бордюр, думав проскочити — місце залишалося. Але він все одно мене зачепив, вдарив в ліву сторону. А потім відкотився і почав знову давити. Вже не пам'ятаю, скільки він там [проїхався], два-три рази", — розповів Леонід Михайлович.
З машини Леоніда Михайловича звільняли перехожі. Небайдужі кияни також викликали рятувальників та медиків. За оперативну допомогу чоловік подякував людям на відео.
У лікарні Леонід Михайлович провів місяць. Перші два тижні — в реанімації під кисневою маскою. У потерпілого були забиті легені і ребра, а також зламані ліві рука і нога. Зараз Леонід Михайлович з посмішкою на обличчі каже, що в порівнянні з минулими днями, відчуває себе нормально. Однак рука і нога як і раніше болять.
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