Після підриву дамби висока вода "відкинула" загарбників на відстань до 15 км, але зараз ситуація частково змінилася - обстріли населення посилено.

На Херсонщині російські окупанти намагаються повернутися до позицій, які залишили після теракту на дамбі Каховської ГЕС, який самі й вчинили 6 червня.

Про це під час брифінгу розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Геменюк.

За її словами, після підриву дамби, коли через це сталася штучна повінь, висока вода змінила лінію зіткнення - фактично росіян було відкинуто на різних ділянках на відстань від 5 км до 15 км.

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"Тому повернення на позиції для них дуже важливе для того, щоб повернутися до тероризування правого берега. Вони починають повертатися туди, куди можливо – де вода повідходила. Це повернення - на кілька кілометрів. Зараз вони намагаються облаштовувати нові позиції, тому що попередні абсолютно не придатні до використання. В тому числі, в багатоповерхівках вони намагаються на верхніх поверхах розташовувати мінометні розрахунки", - розповіла Гуменюк.

За її словами, крім того, противник продовжує практику обстрілів населення, яке все ще потерпає від штучного повіні на лівому березі, де ще не всюди відійшла вода.

Як наголошує Гуменюк, той факт, що на певних ділянках противник повернувся майже до попередніх позицій, свідчить кількість та потужність обстрілів.

"Вони зараз намагаються тримати цифру: 50 обстрілів - на світловий день та 40 - на ніч. Дев’яносто обстрілів на добу – це та потужність, яку вони тримали до техногенної катастрофи", - додає спікер.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що сталася масштабна катастрофа. Зокрема, штучна повінь "накрила" десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра. Загинули люди, тварини, зруйновано багато житлових будинків. Самі окупанти також певним чином постраждали ввід свого же теракту. За словами фахівців, росіяни не припускали, що можуть також опинитися у відповідній водяній пастці.

Останнім часом окупанти значно посилили обстріл Херсонщини. Зокрема, за 5 липня противник завдав по правобережжю понад 80 ударів (випустив по мирним людям 430 снарядів). Окупанти поцілили у житлові квартали, двоє людей загинули, ще десять, серед яких дитина, дістали поранення.

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