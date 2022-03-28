"Кадирівці" боролися з пустим житловим будинком, а оператор навіть не намагався сховатися від можливого вогню у відповідь.

Чеченські бійці осоромилися постановочним відео, на якому "борються" з пустим житловим будинком.

Ролик з'явився у мережі.

"Кадирівці", яких в Україні прозвали TikTok-воїнами за абсолютну бездарність на полі бою, вирішили продемонструвати свою "хоробрість", але вистава не вдалася - її зіпсували ляпи.

Зокрема, чеченці на кадрах розіграли вуличний бій з перестрілкою. Насправді ж вони обстріляли пустий житловий будинок, у якому не було українських захисників. Це підтверджує й те, що у відповідь на вогонь "кадирівців" не було відповіді. Крім того, оператор, чітко усвідомлюючи, що у нього не поцілять з пустого будинку, навіть задля вистави не намагався імітувати прикриття від ймовірного вогню у відповідь.

Раніше повідомлялося, що одним із батальйонів полку чеченського лідера Рамзана Кадирова керує Руслан Геремєєв, відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

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