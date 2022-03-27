Одним із батальйонів полку чеченського лідера Рамзана Кадирова керує Руслан Геремєєв, відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
Геремєєв був помічений на одному з останніх відеозаписів ранкового намазу під Маріуполем. Ролик опубліковано на одному з російських Telegram-каналів. Бойовик, який уник покарання за злочин, прибув в Україну за наказом Кремля.
Ролик про "подвиги" кадирівців записаний майже цілком чеченською мовою.
Руслана Геремєєва намагалися затримати як одного з підозрюваних у резонансному вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Попри те, що спецоперацію проводили співробітники центрального апарату ФСБ спільно з дагестанським УФСБ, Геремєєва затримати не вдалося. Після цього Руслан Геремєєв під охороною місцевих силовиків переїхав у укріплене село Джалка, де його так і не змогли затримати слідчі органи ні як "ключового свідка", ні як "співучасника". Наприкінці березня стало відомо, що Руслан Геремєєв покинув Росію.