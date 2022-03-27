Бойовик, який уник покарання за злочин, прибув в Україну за наказом Кремля.

Одним із батальйонів полку чеченського лідера Рамзана Кадирова керує Руслан Геремєєв, відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Геремєєв був помічений на одному з останніх відеозаписів ранкового намазу під Маріуполем. Ролик опубліковано на одному з російських Telegram-каналів. Бойовик, який уник покарання за злочин, прибув в Україну за наказом Кремля.

Ролик про "подвиги" кадирівців записаний майже цілком чеченською мовою.

Руслана Геремєєва намагалися затримати як одного з підозрюваних у резонансному вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Попри те, що спецоперацію проводили співробітники центрального апарату ФСБ спільно з дагестанським УФСБ, Геремєєва затримати не вдалося. Після цього Руслан Геремєєв під охороною місцевих силовиків переїхав у укріплене село Джалка, де його так і не змогли затримати слідчі органи ні як "ключового свідка", ні як "співучасника". Наприкінці березня стало відомо, що Руслан Геремєєв покинув Росію.

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