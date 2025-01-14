Тривають бої: в 'Хортиці' спростували інформацію про втрату контролю над Торецьком

Значна частина атак ворога - до 30% - в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" направлена на руйнування інфраструктурних об’єктів, зазначи в ЗСУ.

Інформація про те, що Сили оборони начебто не контролюють Торецьк Донецької області не відповідає дійсності. В місті точаться бої, заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "Укрінформ".

"Ми здивовані бачити інформацію від деяких журналістів, у тому числі іноземних, про те, що начебто захоплено там 90%, майже усе місто Торецьк і українські війська його не контролюють. Це не так. Попри те, що в місті дійсно серйозна ситуація, попри те, що частина міста справді сильно зруйнована, там тривають бої, там продовжується активний супротив ворогу. Тому ми не можемо підтвердити інформацію, яку розігнали по соціальних мережах, і маємо закликати не демотивувати тих, хто саме зараз чинить там опір загарбникам і завдає їм суттєвих втрат", - заявив Трегубов.

Представник "Хортиці" зауважив, що з огляду на безпекові питання не можна надавати інформацію щодо розташування українських та ворожих військ у місті, однак запевнив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати і знищити ворога. Значна частина атак ворога - до 30% - в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" направлена на руйнування інфраструктурних об’єктів.

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Як зазначали аналітики ISW, окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст.

Як повідомляли у DeepState, за минулу добу ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку. Водночас Силам оборони України вдалося відновити своє положення у населеному пункті Шевченко.

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