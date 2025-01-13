Загарбницькі війська Російської Федерації мають нові просування на російсько-українському фронті.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український аналітичний проєкт DeepState. Водночас, згідно з оновленою мапою бойових дій, Силам оборони України вдалося відновити своє положення у населеному пункті Шевченко:
"Ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки".
Ситуація на фронті
Як пише Financial Times, загарбницька армія Російської Федерації просувається в бік Дніпропетровської області, обходячи Донеччину.
Раніше бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як російські окупанти маскуються під цивільних мешканців міста Торецьк.