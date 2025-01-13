Ситуація погіршується: у Торецьку під контролем РФ буквально всі багатоповерхівки, - DeepState

Активні бої точаться, в тому числі, в центральній частині міста.

Оперативна обстановка у Торецьку Донецької області погіршується. Ворог поступово просочується і забирає місто під свій контроль, інформує моніторинговий проєкт DeepState.

Активні бої точаться, в тому числі, в центральній частині міста, де є багатоповерхівки, "які, на жаль, буквально всі, перейшли під контроль ворога". Крім того, російська піхота часто фіксується між териконами в північній частині Торецька і західних його околицях.

Зазначається, що ці райони забудовані приватним сектором. Російська піхота постійно намагається там сховатися і закріпитися для подальшого просування у Торецьку.

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"Не буде новиною, якщо в найближчому часі північна частина міста перейде під повний контроль ворога, адже безкінечне застосування піхоти, яку важко знаходити серед забудов дається в знаки. Ураження по кацапні в більшості випадків здійснюється fpv-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні по знищенню ворога і це черговий доказ того наскільки ці засоби необхідні нашим військовим і яким важливим є долучення суспільства у закритті цієї потреби", – акцентували автори.

Також продовжуються бої в мікрорайоні "Забалка" – він практично весь уже окупований. Росіяни не припиняють спроби штурмів у напрямку Щербинівки та Леонідівки, проте підрозділи Сил оборони, що тримають там позиції, "множать всі спроби ворога на нуль".

Війна в Україні: це варто знати

У 2025 році війна в Україні може стати ще більш жорстокою, вважає засновник 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Всеволод Кожемяко. За його словами, у адміністрації наступного президента США Дональда Трампа немає дійсно вагомих аргументів", які б могли переконали РФ "сісти за стіл перемовин з вимогами, які були б хоч приблизно прийнятними для України".

CNN писало, що поки Трамп просуває припинення вогню, Україна втрачає позиції на фронті. Зазначалося, що у грудні російські війська зайняли близько 400 квадратних кілометрів нових територій.

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