На низці напрямків досі тривають боєзіткнення.

Попри оголошене Путіним триденне "перемир'я", на фронті тривають запеклі бої. Російські загарбники не зупиняються у здійсненні штурмів майже по всій лінії бойового зіткнення. Про це йдеться у фронтовому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00.

"Загалом, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень", - повідомляє Генштаб.

Разом з тим, від цинічних обстрілів з території Росії потерпають прикордонні населені пункти Сумської області. Також росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Сумщини.

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Як зазначають у Генштабі, на Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне бойове зіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Ще дві штурмові дії ворога зупинили наші воїни на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки.

Також, на Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував в районах Кримського та Торецька.

До того ж, на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

Крім того, на Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

Як відзначає генштаб, на Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

Російське "перемир'я"

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни оголосили про триденне припинення вогню, яке мало розпочатися у ніч з 7 на 8 травня.

Водночас, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, бо бойові дії з боку окупантів не були зупинені.

Крім того, Росія "відзначає" самопроголошене триденне перемир’я до 9 травня ударами по українських містах – під обстрілами були Донеччина, Черкащина та Сумщина. Внаслідок цих ударів є постраждалі.

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