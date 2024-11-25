Бійцям вдалося захопити нову партію російських полонених.

Третя окрема штурмова бригада зачистила населений пункт Копанки Харківської області, куди напередодні прорвалися російські загарбники.

Про це повідомили в прес-службі бригади. Там додали, що під час операції із зачистки селища, українські захисники також захопили нову партію російських полонених. Зазначається, що йдеться про військових з 1-ї танкової армії РФ.

"Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. Деякі окупанти під слідством у РФ, частина - вже засуджені", - розповіли в прес-службі бригади.

Там додали, що наразі населений пункт Копанки знаходиться під контролем Сил оборони України. Крім того, в бригаді опублікували відео з допитом полонених, на якому вони виправдовуються щодо того, чому вирішили піти на війну в Україну.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Журналісти Forbes відмічають, що російські загарбники посилили своє угруповування в Курській області, аби повернути цю територію під контроль вже до лютого 2025 року.

Про спроби росіян відвоювати Курську область до інавгурації Трампа пише й The Wall Street Journal. Видання відзначає, що для цього росіяни не шкодують особового складу й іноді їх наступ йде безпосередньо по тілах своїх полеглих товаришів.

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