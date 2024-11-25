Иасовість матиме велике значення в майбутній механізованій сутичці.

Російське командування посилило своє 50-тисячне угруповання військ у Курській області тисячами північнокорейських солдатів з елементами двох повітряно-десантних дивізій РФ, а також 83-ї десантно-штурмової бригади та відновленої 155-ї бригади морської піхоти.

Як пише Forbes, ці підрозділи та інші стоять на північному заході від дороги через Зелений Шлях. ЗСУ готуються до майбутньої масштабної битви.

"Найближчим часом ми очікуємо масового і, на мою скромну думку, успішного наступу Росії на моєму фланзі в районі Курська", — написав оператор безпілотника морської піхоти України який бере участь у боях на Курщині та відомий у соцмережі X як Kreigsforscher.

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Як зазначається, хоча Кремль наказав повернути російську територію до початку лютого, ймовірно, справжнім кінцевим терміном є інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Хоча план миру американського лідера може "подарувати" РФ окуповані землі, він також передбачає заморозку по поточній лінії фронту, включно з захопленими ЗСУ російськими територіями.

"Дві російські дивізії ВДВ, одна бригада ВДВ і одна бригада морської піхоти розпочнуть штурм із великою кількістю маневрів", — зазначив Kreigsforscher.

Як вказується, відбивати цю атаку буде 20-тисячне українське військо, до складу якого входять бійці 41-ї та 47-ї механізованих бригад, 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад і 17-ї важкої механізованої бригади, а також інших підрозділів. Наразі 17-та важка механізована бригада, яку реорганізували з танкової бригади, утримує рубіж на північ від дороги на Суджу.

"Останні дії бригади підкреслюють суцільну жорстокість ескалації бою. Пересуватися по лінії фронту без бронезахисту вкрай небезпечно. Так, 17-а ОМБр залучила частину з 60 танків Т-64БВ як саморобні машини постачання. Під час однієї хаотичної місії 16 листопада або раніше один із 42-тонних Т-64 із трьома особами перетягнув вантаж продовольства до піхотного підрозділу, який закріпився, а потім негайно відкрив вогонь по сусідніх росіянах зі своєї 125-міліметрової гармати. Коли танк відходив на свою лісову базу, російський безпілотник завдав удару, пошкодивши, але не зупинивши танк", - пише Forbes.

Разом з посиленням контратаки росіян, зростатиме й небезпека для Сил оборони. Хоча противник переважає кількістю, оптимізму додають глибокі удари авіації та ракетних батарей ЗСУ, зокрема, Storm Shadow та ATACM.

Глибокі удари можуть порушити лінії постачання полків, бригад і дивізій у Курській області, а також їхнє командування та управління. Попри це, масовість все ж матиме велике значення в майбутній механізованій сутичці.

Війна в Україні - бої у Курській області

Як писав УНІАН, утримання територій у Курській області має величезне значення для України, навіть більше, ніж захист позицій на сході.

Військовий оглядач Роман Світан звернув увагу, що Сили оборони вкрай уміло зупиняють російські штурми в Курській області, застосовуючи мінні пастки.

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Курська операція ЗСУ зірвала Росії плани наступу на Запоріжжя.

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