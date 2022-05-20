Важливо мати портфоліо про невиконання Росією рішень міжнародних судів.

Україн вже підготувала проекти для запуску роботи спеціального міжнародного трибуналу над Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив агент України в міжнародному суді ООН Антон Кориневич.

"Українські юристи вже підготували відповідні проекти для обговорення з міжнародними партнерами, щоб якомога швидше запустити роботу цього спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії", - розповів Кориневич.

Він наголосив: дуже важливо, що 42 держави підтримують Україну в міжнародному суді ООН щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії. Експерт підкреслив, що на додачу до тих судових органів, які в нас є, Україні дуже потрібна саме така солідна судова міжнародна підтримка, а також важливо мати портфоліо про невиконання Росією рішень міжнародних судів.

"Ініціатива заснування цього спеціального трибуналу - це одне з ключових завдань, яке стоїть перед українськими юристами", - підкреслив Кориневич.

За його словами, на сьогодні Україна вже зібрала солідну політичну підтримку. Це і дві резолюції ПАРЄ, і резолюція парламенту Литви, й резолюція Європейського парламенту.

Кориневич нагадав, що дуже важливі розслідування проводить Міжнародний кримінальний суд, який може видавати рішення на арешт вищих посадових осіб РФ при визнанні злочинів геноциду проти українців.

Трибунал над Путіним і Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна хоче добитися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

За інформацією президента Володимира Зеленського, станом на сьогодні, 20 травня, у справі України проти Росії в Міжнародному суді ООН на бік України вже стали 42 країни - вони готові приєднатися до позову.

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