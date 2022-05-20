Разом ми притягнемо РФ до відповідальності, впевнений президент України Володимир Зеленський.

У справі України проти Росії в Міжнародному суді ООН на бік України вже стали 42 країни.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на своїй сторінці у Twitter.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - йдеться в дописі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що трибунал для притягнення до відповідальності Росії за збройну агресію формуватиметься в рамках Міжнародного суду ООН, але це може бути й окрема структура. За його словами, для створення міжнародного трибуналу необхідна домовленість багатьох країн, що має бути оформлена міжнародною угодою.

"Така домовленість і такий міжнародний договір повинні отримати міжнародну підтримку від міжнародних організацій. В першу чергу, безумовно, розглядається Генеральна асамблея ООН", - сказав Малюська.

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