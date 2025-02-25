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Україна просто зараз відбивається від чергової російської атаки, в якій окупанти використовують ударні дрони типу "Shahed".

Повітряна тривога лунає на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та у Києві.

У Київській обласній військовій адміністрації ще о 23:08 повідомили, що в області зафіксували рух російських безпілотників, у регіоні працють сили протиповітряної оборони.

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Дронові атаки на Україну

Як відомо, минулої ночі українські бійці також відбивалися від російських безпілотників. За даними Повітряних сил, загалом загарбники запустили зі своєї території та окупованого Криму 185 "шахедів" та безпілотників-імітаторів.

ППО вдалося збити 113 дронів, ще 71 російських безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

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