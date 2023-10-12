В акваторії Чорного моря працює ППО.

Сьогодні ввечері в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про ракетну атаку. За їхніми даними, в акваторії Чорного моря працює протиповітряна оборона, нібито була збита ракета. Тим часом окупанти зупинили рух автотранспорту по Кримському мосту, а також морський і наземний громадський транспорт.

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Оновлено о 19:17: Проросійські пабліки повідомляють, що на підльоті до Криму нібито збили 1-3 ракети і один безпілотний літальний апарат.

Вибухи в Криму: останні новини

Як відомо, в останні місяці російські військові об'єкти на окупованому півострові часто стають цілями атак.

У вересні серйозні удари завдали по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також пошкодили підводний човен Б - 237 "Ростов-на-Дону" та знищили великий десантний корабель"Мінськ".

Глава української розвідки Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю заявив, що українські сили ще можуть провести операцію по розриву сухопутних зв'язків між РФ і Кримом до зими.

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