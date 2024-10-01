Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Вночі низку українських областей охопила повітряна тривога, оголошена через небезпеку застосування російських дронів-камікадзе.

Згідно з останніми даними Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 00:06 безпілотні літальні апарати фіксували у Кіровоградській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях. Також на мапі тривог "червоні" Сумська, Полтавська та Черкаська області.

Військові публікують інформацію про пересування безпілотників:

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на Полтавщині дрони летять курсом на південь;

на Херсонщині безпілотники тримають курс на північний захід;

а на Миколаївщині "шахеди" помітили на півдні та у центрі області (курс на північний захід), а також на півночі (курс на північ).

Оновлено о 01:55: У повітряному просторі Київської області зафіксували БПЛА, наразі по цілях працюють Сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 01:30: БПЛА на півночі Миколаївщини (курс північно-західний), Кіровоградщині (на південний схід) та Черкащині (на північ).

Оновлено о 01:22: Пуск КАБ на Сумщину.

Оновлено о 00:43: "Шахеди" на Кіровоградщині летять в напрямку Новомиргорода, на півдні Миколаївщини - в напрямку Первомайська, а на Херсонщині та Миколаївщині - курсом на північний захід.

Загроза обстрілу України

Нещодавно майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попередив, що окупанти вчинили масований удар по Україні місяць тому. Через це існує загроза нової атаки, для якої вони й могли накопичувати ракети.

Вранці Військово-морські сили повідомляли, що росіяни тримають у Чорному морі один корабель, що є носієм "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет. В Середземному морі також фіксували корабель із загальним залпом до 16 крилатих ракет.

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