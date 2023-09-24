Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

У ніч на понеділок, 25 вересня, Росія могла запустити в бік України безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Пуски могли здійснити з міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Військові закликають українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

"Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Ввечері Сили оборони півдня повідомляли, що російські загарбники вивели в акваторію Чорного моря надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Його загальний боєзапас - до 8 ракет "Калібр".

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